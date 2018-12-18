Кавазашвили – о расставании "Спартака" с Романом Еременко: "Мне это непонятно"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" решение совета директоров красно-белых досрочно прекратить трудовые отношения с 31-летним финским полузащитником Романом Еременко. По его словам, ему непонятно это решение.

– Знаете, я всегда был убежден, что совет директоров – это экономический блок, люди, которые знают толк в финансовых вопросах. Если вдруг туда входит кто-то из спортивных чиновников, то только для того, чтобы разбавить деловую кашу людьми, хорошо понимающими футбол, – говорит Кавазашвили. – Раз вопрос о Романе Еременко вынесли на обсуждение на подобном заседании – это о многом говорит. Интересна реакция Кононова, инициировал ли он этот вопрос, был ли он готов расстаться с финским полузащитником?

Я нигде не слышал и не читал о том, что тренер готов распрощаться с Еременко. Это ведь непростой футболист. То, что он не выступал два года из-за дисквалификации, еще не говорит о том, что хавбек разучился играть. Это как будто Роман пропустил два года из-за травмы, вернулся, его начали опять привлекать к футболу, и вдруг, бац, решили расторгнуть контракт. Не могу понять, почему. "Спартаку" нужен такой игрок, как Еременко, команда действует неуверенно, с провалами. И тут вдруг освобождают человека, который может помочь клубу. Мне это непонятно. (Иван Торопцев)