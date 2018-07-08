Катрич перешел в "Краснодар"

"Краснодар" на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Динамо" Анатолием Катричем. Соглашение между "быками" и 23-летним хавбеком рассчитано на один год.

Катрич выступал за основной состав бело-голубых с 2015 по 2018 год. После завершения сезона-2017/18 он стал свободным агентом. За это время он принял участие в 49 матчах, забив 2 мяча и сделав 15 голевых передач.

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