Катрич перешел в "Краснодар"

"Краснодар" на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Динамо" Анатолием Катричем. Соглашение между "быками" и 23-летним хавбеком рассчитано на один год.
Катрич выступал за основной состав бело-голубых с 2015 по 2018 год. После завершения сезона-2017/18 он стал свободным агентом. За это время он принял участие в 49 матчах, забив 2 мяча и сделав 15 голевых передач.
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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=131877