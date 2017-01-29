Каталин Карп: "Переход в "Уфу" - шаг вперед для меня"

Новичок "Уфы" Каталин Карп отметил, что готов играть не только на позиции центрального защитника. По его словам, переход в российский клуб станет шагом вперед в карьере.

– Хорошие ребята, хороший коллектив, тренеры, – отметил в интервью пресс-службе "Уфы" Карп. – Мне сказали, что буду играть в центре защиты. Но могу играть и опорника. Нет проблем с этим. Переход в "Уфу" – шаг вперед. Потому что чемпионат России на хорошем уровне. "Уфа" – хорошая команда, всегда играющая на победу. Она отобрала очки у хороших соперников. Видно даже по тренировкам, что команда играет на высокой скорости.