10:43 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каталин Карп: "Переход в "Уфу" - шаг вперед для меня"

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Новичок "Уфы" Каталин Карп отметил, что готов играть не только на позиции центрального защитника. По его словам, переход в российский клуб станет шагом вперед в карьере.

– Хорошие ребята, хороший коллектив, тренеры, – отметил в интервью пресс-службе "Уфы" Карп. – Мне сказали, что буду играть в центре защиты. Но могу играть и опорника. Нет проблем с этим. Переход в "Уфу" – шаг вперед. Потому что чемпионат России на хорошем уровне. "Уфа" – хорошая команда, всегда играющая на победу. Она отобрала очки у хороших соперников. Видно даже по тренировкам, что команда играет на высокой скорости.

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Материалы REN-TV

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