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Касаев - в "Локомотиве" до 2019 года

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Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев заключил с клубом новое долгосрочное соглашение. Прежний контракт истекал летом, новый рассчитан до 2019 года. Отмечается, что 30-летним футболистом в клубе все довольны – он на хорошем счету у главного тренера Юрия Семина. Касаев продлил свой контракт с "Локомотивом" еще несколько месяцев назад, однако эту информацию не афишировали.

– У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским "Локомотивом", – сообщил представитель футболиста, – цитирует "Известия" представителя Касаева Алана Агузарова.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/664943

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