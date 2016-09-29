Касаев - лучший игрок "Локомотива" в сентябре

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев в результате голосования болельщиков признан лучшим игроком команды в сентябре, информирует официальный сайт клуба. За Касаева проголосовали 1945 человек, или 33,2 процента. В сентябре Касаев провел четыре матча, забил гол и сделал голевую передачу.

На втором месте Дмитрий Баринов – 1225 голосов, или 20,9 процента. На третьем – Дмитрий Рыбчинский – 1106 голосов, или 18,8 процента.

Четвертым стал Игорь Денисов, набравший 793 голоса – 13,5 процента, пятым – Игорь Портнягин – 785, или 13,4 процента.