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Касаев - лучший игрок "Локомотива" в сентябре

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Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев в результате голосования болельщиков признан лучшим игроком команды в сентябре, информирует официальный сайт клуба. За Касаева проголосовали 1945 человек, или 33,2 процента. В сентябре Касаев провел четыре матча, забил гол и сделал голевую передачу.

На втором месте Дмитрий Баринов – 1225 голосов, или 20,9 процента. На третьем – Дмитрий Рыбчинский – 1106 голосов, или 18,8 процента.

Четвертым стал Игорь Денисов, набравший 793 голоса – 13,5 процента, пятым – Игорь Портнягин – 785, или 13,4 процента.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13912

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