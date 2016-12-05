15:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карякин хотел бы приобрести акции "Спартака"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что хотел приобрести акции "Спартака" в случае его выхода на IPO. Сегодня 26-летний россиянин, уступивший в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену, нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин".

- Если "Спартак" выпустит акции, то я готов был бы их приобрести, - цитирует ТАСС Карякина. - А что, деньги же надо куда-то вкладывать после матча с Магнусом. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3841804

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КОММЕНТАРИИ (4)
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baddy

На два хода вперёд видит. Это единственный клуб, который прибыльный был и будет.

17:26

shpasic

ещё бы в Распил-Арену вложил, коммерсант)

16:21

shpasic

выгодное вложение! ахаха)

16:21

marsey

Карякину бы тренироваться, а не языком чесать...

15:56

guy1984

Не странно, что он проиграл в финале.

15:52

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