Карякин хотел бы приобрести акции "Спартака"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что хотел приобрести акции "Спартака" в случае его выхода на IPO. Сегодня 26-летний россиянин, уступивший в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену, нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин".
- Если "Спартак" выпустит акции, то я готов был бы их приобрести, - цитирует ТАСС Карякина. - А что, деньги же надо куда-то вкладывать после матча с Магнусом.
baddy
На два хода вперёд видит. Это единственный клуб, который прибыльный был и будет.
17:26
shpasic
ещё бы в Распил-Арену вложил, коммерсант)
16:21
shpasic
выгодное вложение! ахаха)
16:21
marsey
Карякину бы тренироваться, а не языком чесать...
15:56
guy1984
Не странно, что он проиграл в финале.
15:52