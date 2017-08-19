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Каррере приятна поддержка болельщиков "Спартака"


 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Болельщики на трибунах "Открытие Арены"."Массимо - один из нас". Фанаты за Карреру

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) подчеркнул, что ему очень приятно ощущать поддержку от болельщиков, и посетовал, что команде не получается их порадовать, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Как отреагировали на перформанс болельщиков?

- Мне очень приятно ощущать такую поддержку от них. И жаль, что не получается их порадовать. Мы работаем и играем для того, чтобы приносить им радость.

В начале игры болельщики красно-белых выразили поддержку итальянскому специалисту, развернув большой баннер с его изображением и подписью: "Массимо – один из нас".

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Фанаты "Спартака": "Каррера - один из нас"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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