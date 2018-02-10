Каррера взял 24 футболиста "Спартака" на сбор в Сочи

"Спартак" отправился в Сочи, где пройдет третий сбор команды с 10 по 13 февраля. Как сообщает пресс-служба красно-белых, главный тренер команды Массимо Каррера взял с собой 24 игрока.
На сбор отправились:
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Педро Роша, Фернанду, Софьян Ханни;
Нападающие: Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану.
Отмечается, что восстанавливающиеся после операций Георгия Тигиева, Джано Ананидзе и Артема Тимофеева занимаются в Испании по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта Серхио Сан Мартина. Футболисты присоединятся к "Спартаку" 17 февраля в Марбелье, где пройдет заключительный, четвертый сбор красно-белых в преддверии кубкового матча в Самаре с "Крыльями Советов" 28 февраля.
15 февраля в 1/16 финала Лиги Европы в Москве на "Открытие Арене" "Спартак" встретится с "Атлетиком" из Бильбао. Ответная игра – 22 февраля в Испании.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-10-spartak_vyletayet_v_sochi/
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Массимо Каррера
- Георгий Тигиев
- Софьян Ханни
- Зелимхан Бакаев
- Марко Петкович
- Марио Пашалич
- Педро Роша
- Никола Максимович
К.Б.Ын
Всё нормально. Билеты и Абики взяли ! ВПЕРЁД СПАРТАК !!!
10:47
-tiger-
А Джикия где восстанавливается?... - В Италии .
10:22
баламошка
Гладиаторы. Лучшие футболёры планеты. Будущие победители-отомстители-громители Ливерпуля.
10:02
Очень плохой мальчик
А Джикия где восстанавливается?
09:22