Каррера взял 24 футболиста "Спартака" на сбор в Сочи

"Спартак" отправился в Сочи, где пройдет третий сбор команды с 10 по 13 февраля. Как сообщает пресс-служба красно-белых, главный тренер команды Массимо Каррера взял с собой 24 игрока.

На сбор отправились:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Педро Роша, Фернанду, Софьян Ханни;

Нападающие: Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Отмечается, что восстанавливающиеся после операций Георгия Тигиева, Джано Ананидзе и Артема Тимофеева занимаются в Испании по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта Серхио Сан Мартина. Футболисты присоединятся к "Спартаку" 17 февраля в Марбелье, где пройдет заключительный, четвертый сбор красно-белых в преддверии кубкового матча в Самаре с "Крыльями Советов" 28 февраля.

15 февраля в 1/16 финала Лиги Европы в Москве на "Открытие Арене" "Спартак" встретится с "Атлетиком" из Бильбао. Ответная игра – 22 февраля в Испании.