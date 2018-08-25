Каррера впервые обыграл "Динамо"

В матче пятого тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Для главного тренера красно-белых Массимо Карреры эта победа стала первой в противостоянии с бело-голубыми. В двух встречах прошлого сезона подопечные итальянца набрали одно очко (2:2 и 0:1).

Теперь на счету Карреры есть победы над всеми российскими командами, с которыми он встречался. В должности главного тренера итальянский специалист не обыгрывал всего четыре клуба: "Марибор" (+0=2-0, мячи 2-2), ПАОК (+0=1-1, мячи 2-3), "Ливерпуль" (+0=1-1, мячи 1-8) и "Фиорентину" (+0=1-0, мячи 0-0). (Кирилл БУРДАКОВ)