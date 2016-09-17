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Каррера воочию наблюдает за "Уфой" в матче с "Локомотивом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил матч 7-го тура чемпионата России "Локомотив""Уфа". Итальянский специалист, скорее всего, наблюдает за игрой уфимцев, с которыми 25 сентября красно-белым предстоит встретиться в Тушине в рамках 8-го тура премьер-лиги, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

Ранее Каррера побывал на матче второй команды "Спартака" с одноклубникам из Нальчика (0:0). Напомним, что "Спартак" лидирует в чемпионате России, набрав в семи играх 19 очков.

Трансляция матча "Локомотив" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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