Каррера усиленно тренируется. К чему бы это?

2 сентября главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что после травм защитников Ильи Кутепова и Самюэля Жиго сам вернется к тренировкам и будет играть. Сегодня, 6 сентября, 54-летний специалист в Инстаграме показал свои фотографии с усиленными тренировками из зала. Глядя на публикации, можно сделать вывод, что итальянец находится в отменной физической форме.

Кутепов перенес операцию по устранению паховой грыжи 31 августа. На полное восстановления игрока потребуется около двух месяцев.

Жиго был прооперирован 5 сентября в связи с полным разрывом передней крестообразной связки левого коленного сустава. Он сможет вернуться в строй через шесть месяцев.

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