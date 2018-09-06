12:52 | Футбол — РПЛ

Каррера усиленно тренируется. К чему бы это?

Обсудить
1

2 сентября главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что после травм защитников Ильи Кутепова и Самюэля Жиго сам вернется к тренировкам и будет играть. Сегодня, 6 сентября, 54-летний специалист в Инстаграме показал свои фотографии с усиленными тренировками из зала. Глядя на публикации, можно сделать вывод, что итальянец находится в отменной физической форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workout Time! обучение! 💪🏻💪🏻 @nike

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official) 6 Сен 2018 в 1:50 PDT

 

Кутепов перенес операцию по устранению паховой грыжи 31 августа. На полное восстановления игрока потребуется около двух месяцев.

Жиго был прооперирован 5 сентября в связи с полным разрывом передней крестообразной связки левого коленного сустава. Он сможет вернуться в строй через шесть месяцев.

О потерях "Спартака" – без истерик. Что делать Каррере? 

Терри в "Спартаке". Это вообще возможно? 

 

Обсудить
1
Материалы других СМИ