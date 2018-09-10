Каррера уклонился от ответа на вопрос о Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал отвечать на вопрос о возможном переходе бывшего защитника "Челси" Джона Терри в московский клуб. Ранее сообщалось, что 37-летний англичанин подписал с красно-белыми контракт до конца сезона.
- О слухах говорить не хочу, - цитирует Карреру "Матч ТВ". - Если у нас появится тот или иной новичок, то об этом объявит клуб, а не главный тренер. Так делается всегда и везде, не только в "Спартаке".
С учетом травм Кутепова и Жиго у нас образовалось проблема в центральной зоне. Нам надо срочно ее решать. Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках. Решаю этот вопрос в согласии с руководством, но это не тема для публичного обсуждения.
"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут против "Ахмата" 16 сентября.
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Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI892880_Ne_vizhu_problem_poprivetstvovat_Pilipchuka_pered_matchem_Ekskluziv_Match_TV_s_Karreroj