17:30 | Футбол — РПЛ

Каррера уклонился от ответа на вопрос о Терри

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера не стал отвечать на вопрос о возможном переходе бывшего защитника "Челси"  Джона Терри в московский клуб. Ранее сообщалось, что 37-летний англичанин подписал с красно-белыми контракт до конца сезона. 

- О слухах говорить не хочу, - цитирует Карреру "Матч ТВ". - Если у нас появится тот или иной новичок, то об этом объявит клуб, а не главный тренер. Так делается всегда и везде, не только в "Спартаке". 

С учетом травм Кутепова и Жиго у нас образовалось проблема в центральной зоне. Нам надо срочно ее решать. Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках. Решаю этот вопрос в согласии с руководством, но это не тема для публичного обсуждения.

"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут против "Ахмата" 16 сентября. 

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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI892880_Ne_vizhu_problem_poprivetstvovat_Pilipchuka_pered_matchem_Ekskluziv_Match_TV_s_Karreroj

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