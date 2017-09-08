Каррера считает, что Федун похож на итальянца

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что гендиректор красно-белых Леонид Федун по темпераменту похож на итальянца. Итальянский специалист принял "Спартак" летом 2016 года и привел их к чемпионству в минувшем сезоне.

– Мы с Федуном переписываемся, на английском, – цитирует "Чемпионат" Карреру. – Он не знает итальянского, я – русского, поэтому пользуемся электронным переводчиком.

– Федун по темпераменту похож на итальянца. Согласны?

– Мне кажется, да. Он большой болельщик "Спартака" и старается сделать лучше для клуба.

– Как реагирует Федун на нынешние результаты "Спартака"?

– Мы еще не виделись в силу его занятости, только переписываемся. В последний раз я видел Федуна на Суперкубке. Безусловно, он не очень доволен – так же, как и я, и вся команда. Но я чувствую доверие с его стороны.