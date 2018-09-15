18:41 | Футбол — РПЛ

Каррера: "Самедов и Мельгарехо не сыграют с "Ахматом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем 7-го тура с "Ахматом" отметил, что его команду ожидает трудная игра.

– Что с Самедовым и Мельгарехо? Смогут ли сыграть завтра?

– Они работали индивидуально из-за мышечной усталости. Много матчей впереди, они не сыграют.

– В прошлом сезоне "Спартак" проиграл "Ахмату" дома. Как изменилась эта команда?

– У них будет определенная мотивация хорошо сыграть против "Спартака. Мы мало знаем, как они будут завтра играть. Отдаем отчет, что нас ожидает трудный матч. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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