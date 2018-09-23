Каррера рассказал, устроит ли его ничья в матче с ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что его не устроит ничья в выездном матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА.

"При мне "Спартак" одержал три победы в матчах с ЦСКА? Особенных секретов нет, для тренера секрет это игроки. ЦСКА имел один лишний день подготовки к матчу со "Спартаком"? Это может отразиться на физических кондициях игроков.



Влашич? Мы готовились к игре, ответы даст сам матч. Устроит ли нас ничья на выезде? Мы будем играть на победу, мы не умеем играть, закрываясь в обороне.

ЦСКА – "Спартак": онлайн-трансляция матча