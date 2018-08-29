17:01 | Футбол — РПЛ

Каррера рассказал о возможном уходе Промеса


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что красно-белым будет непросто найти замену нападающему Квинси Промесу.

Найти замену Квинси будет очень нелегко, - цитирует Карреру Sport24. -  Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть.

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Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

В текущем сезоне форвард провел 7 матчей за "Спартак", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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https://sport24.ru/news/football/2018-08-29-karrera-nayti-zamenu-promesu-budet-neprosto

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