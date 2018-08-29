Каррера рассказал о возможном уходе Промеса

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белым будет непросто найти замену нападающему Квинси Промесу.

- Найти замену Квинси будет очень нелегко, - цитирует Карреру Sport24. - Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть.

Ранее "СЭ" сообщал, что 26-летний голландец уже завтра может стать игроком "Севильи".

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

В текущем сезоне форвард провел 7 матчей за "Спартак", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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