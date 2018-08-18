Каррера рассказал о роли Ханни в новом сезоне

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что видит игрока красно-белых Софьяна Ханни в роли полузащитника в новом сезоне. Сегодня московский клуб обыграл "Краснодар" в матче 4-го тура РПЛ (1:0), Ханни не принимал участия в этой встрече.

- Перед игрой вы сказали, что у вас состоялся диалог с Ханни. Можете поделиться с нами, что вас не устраивает в нем? И такой же вопрос по Педро Роше.

- Да, с Софьяном мы пообщались. В этом сезоне мы играем по другой схеме, я вижу в нынешней схеме Ханни в роли полузащитника. Считаю, что он может выполнять эту работу. Но сам Софьян на данный момент в этом не уверен. Если он поймет, что от него требует команда, думаю, станет очень полезным.

Что касается Педро, есть определенная ситуация на поле, я вынужден делать другой выбор. Я всегда предпочитаю иметь шесть русских игроков на поле, чтобы менять игроков вне зависимости от лимита. (Михаил ГОНЧАРОВ)