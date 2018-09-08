Каррера рассказал о любимых экспонатах в музее "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время посещения клубного музея признался, что ему очень нравится витрина, посвященная чемпионству красно-белых в сезоне-2016/2017.

- Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, которая посвящена нашему чемпионству, добытому два года назад, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе. - А еще мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет.

Вообще, безумно здорово, что такой музей существует. Каждый игрок "Спартака" обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдет на пользу, поможет зарядиться энергией.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

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