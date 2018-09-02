21:19 | Футбол — РПЛ

Каррера рассказал, как "Спартак" справился с давлением "Зенита"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что красно-белые справились с давлением "Зенита" в матче 6-го тура РПЛ благодаря активной борьбе за мяч на протяжении всей игры. 

- Мы играли агрессивно, но не весь матч, - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Справились с давлением "Зенита" из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. 

Если бы я не был уверен в молодых игроках, то они бы не играли. Рад, что они выходят на поле, им помогают более взрослые партнеры. Так молодежь будет только расти. Доволен ли я игрой? Я всегда доволен, когда не проигрываю. Тем более, у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило. 

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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