20:35 | Футбол — РПЛ

Каррера рассказал, как назвал свою собаку. Причем тут Месси?


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей собаке. Питомец раньше жил у семьи Карреры, но сейчас уже умер.

- У нас была собака породы ши-тцу, которую звали Мисси, - рассказал Каррера. 

В ряде российских СМИ появилась информация, что итальянский специалист назвал свою собаку в честь нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Тем не менее, это ошибка перевода - Мисси уже появлялась в соцсетях дочери Карреры и никакого отношения к пятикратному обладателю "Золотого мяча" не имеет.

Дополнительная информация

http://spartak.com/videos/20651044/

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