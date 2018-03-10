Каррера рассчитывает, что Боккетти, Таски и Зе Луиш вернутся в строй к матчу с "Рубином"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о состоянии защитников Сердара Таски и Сальваторе Боккетти, а также нападающего Зе Луиша. Игроки не принимали участия в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" из-за повреждений.

- Известно, что со "СКА-Хабаровск" не сыграет Зе Луиш. Травмированы Таски и Боккетти. Есть ли другие проблемы?

- Не хватает только эти футболистов. Надеюсь, что к матчу с "Рубином" они поправятся.

Матч 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится в Москве в воскресенье. Игра красно-белых с "Рубином" пройдет 17 марта. (Илья АНДРЕЕВ)