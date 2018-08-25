Каррера прокомментировал пропущенный мяч Максименко

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в пятом туре российской премьер-лиги.

- Мы хорошо сыграли первый тайм. Но потом нам было словно страшно побеждать, и мы сели. Не хватало интенсивности, мы много позволяли "Динамо", - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер". - Пропущенный мяч Максименко? Для нас главное забивать больше, чем соперник. Нас не интересуют пропущенные мячи.

20-летний Максименко пропустил в игре с "Динамо" с центра поля, прервав четырехматчевую серию без пропущенных мячей в РПЛ.

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