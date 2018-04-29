Каррера - про Пилипчука: "Не обязан объяснять мои решения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" объяснил отсутствие помощника Романа Пилипчука. По его словам, коллега отправился наблюдать за игрой "Ростова", с которым красно-белым играть в следующем туре.

​– Мой помощник поехал сегодня смотреть матч "Ростова", – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам через неделю играть с этой командой, поэтому я предпочел, чтобы мой помощник вживую посмотрел нашего следующего соперника. Решения, которые я принимаю в распределении моих помощников, я не должен объяснять никому. Я так решил, что нам это нужно и все.

– Объясните изменения в составе.

– Да. Исходя из соперника, с которым играем, я делаю изменения в составе и схеме.