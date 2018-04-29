Каррера - про Пилипчука: "Не обязан объяснять мои решения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" объяснил отсутствие помощника Романа Пилипчука. По его словам, коллега отправился наблюдать за игрой "Ростова", с которым красно-белым играть в следующем туре.
– Мой помощник поехал сегодня смотреть матч "Ростова", – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам через неделю играть с этой командой, поэтому я предпочел, чтобы мой помощник вживую посмотрел нашего следующего соперника. Решения, которые я принимаю в распределении моих помощников, я не должен объяснять никому. Я так решил, что нам это нужно и все.
– Объясните изменения в составе.
– Да. Исходя из соперника, с которым играем, я делаю изменения в составе и схеме.
ЗЮК:
Опять переврали слова.ПТУ-это вам не это самое.
15:01
Юный Люцифер
Где Каррера конфликтует с Пилипчуком? Может наоборот доверяет, раз отправил просматривать матч ближайшего соперника? Абы кого на такие вещи не посылают. И где два бунта? Обычный игровой спад, какой случается у каждой команды
15:00
10Seedorf
waleriy, откуда инфа про бунт на корабле? Из газет?)))
14:59
вперёд Спартак!
В waleriy - не верим, МАССИМО - НАШ ТРЕНЕР!!!
14:55
Jean4
Пилипчука далеко не задвигайте, скоро и.о. гл.тренера ему придется быть.
14:55
Mr.Trololo
waleriy Абсолютно верно. Каррере недолго осталось показывать своё Я. Сам он из себя мало что представляет как тренер.
14:25
waleriy
Пилипчук это пол команды. Зря Каррера конфликтует с ним. Пока Каррера, как тренер ничего из себя не представляет. В этом чемпионате не сумел предотвратить два бунта на корабле, а защита , при нем два года уже не играет. Думаю Спартак сегодня проиграет, не верю я в карреру
14:11