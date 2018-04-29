13:57 | Футбол — РФПЛ

Каррера - про Пилипчука: "Не обязан объяснять мои решения"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" объяснил отсутствие помощника Романа Пилипчука. По его словам, коллега отправился наблюдать за игрой "Ростова", с которым красно-белым играть в следующем туре.

– Мой помощник поехал сегодня смотреть матч "Ростова", – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам через неделю играть с этой командой, поэтому я предпочел, чтобы мой помощник вживую посмотрел нашего следующего соперника. Решения, которые я принимаю в распределении моих помощников, я не должен объяснять никому. Я так решил, что нам это нужно и все.

– Объясните изменения в составе.

– Да. Исходя из соперника, с которым играем, я делаю изменения в составе и схеме.

Амкар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК:

Опять переврали слова.ПТУ-это вам не это самое.

15:01

Юный Люцифер

Где Каррера конфликтует с Пилипчуком? Может наоборот доверяет, раз отправил просматривать матч ближайшего соперника? Абы кого на такие вещи не посылают. И где два бунта? Обычный игровой спад, какой случается у каждой команды

15:00

10Seedorf

waleriy, откуда инфа про бунт на корабле? Из газет?)))

14:59

вперёд Спартак!

В waleriy - не верим, МАССИМО - НАШ ТРЕНЕР!!!

14:55

Jean4

Пилипчука далеко не задвигайте, скоро и.о. гл.тренера ему придется быть.

14:55

Mr.Trololo

waleriy Абсолютно верно. Каррере недолго осталось показывать своё Я. Сам он из себя мало что представляет как тренер.

14:25

waleriy

Пилипчук это пол команды. Зря Каррера конфликтует с ним. Пока Каррера, как тренер ничего из себя не представляет. В этом чемпионате не сумел предотвратить два бунта на корабле, а защита , при нем два года уже не играет. Думаю Спартак сегодня проиграет, не верю я в карреру

14:11

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