Каррера пришел на флеш-интервью после разговора с командой в раздевалке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России отметил, что его команда не привыкла выступать на третий день. Также специалист считает, что красно-белым не хватило злости.

– Да, я уже поговорил с игроками, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Я сказал, что нельзя позволять забивать себе таким образом. И все. Мы пропустили два гола, потому что не хватало спортивной злости, концентрации. Может быть эта команда не привыкла играть на третий день. Но жизнь продолжается, и мы готовимся к следующей игре.

Напомним, что флеш-интервью Карреры не было показано в прямом эфире сразу после матча.

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