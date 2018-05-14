Каррера приехал на совет директоров "Спартака" с Гераскиным и Трабукки

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прибыл на заседание совета директоров красно-белых по итогам сезона. Вместе с итальянским специалистом на него приехали технический директор клуба Юхан Гераскин и известный агент, помогающий Каррере, Марко Трабукки. Кроме них, в заседании совета директоров примет участие генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун.

Ранее на подведение итогов сезона прибыли вице-президент москвичей Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.

Чемпион России-2016/17 "Спартак" в сезоне-2017/18 занял третье место, упустив серебро и прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в последнем туре после домашнего поражения от "Динамо" (0:1). Также команда Массимо Карреры проиграла "Тосно" в полуфинале Кубка России, заняла третье место в группе Лиги чемпионов и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы в противостоянии с "Атлетиком" из Бильбао.