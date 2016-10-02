Каррера приехал на игру с "Зенитом" без костюма

"Спартак" прибыл на "Петровский" на гостевой матч 9-го тура премьер-лиги против "Зенита" (начало – в 16:30). Отметим, что итальянский наставник красно-белых Массимо Каррера приехал на встречу без костюма, в тренировочной одежде.
Напомним, что после поражения в домашнем поединке от "Уфы" (0:1) Каррера пошутил, что сожжет тот костюм.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
"Спартак" приехал. Каррера без костюма. Сжёг? pic.twitter.com/e49s3DhYPS– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 2 октября 2016 г.
Проба положительна
Promesov...привлекает?! Скорее смешит!! Всем плевать в чём он приехал!! Если только болельщикам антинародной команды!!
15:49
Проба положительна
А вчера белорусский футболист Карпов из команды Д3 чемпионата Беларуси перешёл в команду Д2 чемпионата Сербии!!! Где эта новость?! Она по значимости никак не меньше!!
15:47
Проба положительна
Вот это новость!!! Как важна для мирового спорта!!!
15:45
Promesov
Плюс такие голивудские истории привлекают зрителей, создают интерес к матчу, создают ажиотаж. Свежая истрория от трахтенберга - Массимо приснился Попов перед матчем и он его выпустил, а тот забил в том матче с Локо.
15:44
Promesov
Ну а че? Это тоже психологический ход от Массимо в настрое команды на игру и на борьбу.
15:39