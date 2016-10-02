Каррера приехал на игру с "Зенитом" без костюма

"Спартак" прибыл на "Петровский" на гостевой матч 9-го тура премьер-лиги против "Зенита" (начало – в 16:30). Отметим, что итальянский наставник красно-белых Массимо Каррера приехал на встречу без костюма, в тренировочной одежде.

Напомним, что после поражения в домашнем поединке от "Уфы" (0:1) Каррера пошутил, что сожжет тот костюм.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"