15:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каррера приехал на игру с "Зенитом" без костюма

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"Спартак" прибыл на "Петровский" на гостевой матч 9-го тура премьер-лиги против "Зенита" (начало – в 16:30). Отметим, что итальянский наставник красно-белых Массимо Каррера приехал на встречу без костюма, в тренировочной одежде.

Напомним, что после поражения в домашнем поединке от "Уфы" (0:1) Каррера пошутил, что сожжет тот костюм.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Проба положительна

Promesov...привлекает?! Скорее смешит!! Всем плевать в чём он приехал!! Если только болельщикам антинародной команды!!

15:49

Проба положительна

А вчера белорусский футболист Карпов из команды Д3 чемпионата Беларуси перешёл в команду Д2 чемпионата Сербии!!! Где эта новость?! Она по значимости никак не меньше!!

15:47

Проба положительна

Вот это новость!!! Как важна для мирового спорта!!!

15:45

Promesov

Плюс такие голивудские истории привлекают зрителей, создают интерес к матчу, создают ажиотаж. Свежая истрория от трахтенберга - Массимо приснился Попов перед матчем и он его выпустил, а тот забил в том матче с Локо.

15:44

Promesov

Ну а че? Это тоже психологический ход от Массимо в настрое команды на игру и на борьбу.

15:39

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