Каррера посетил музей "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" осмотрел экспозицию Зала славы красно-белых, информирует официальный сайт клуба. Наставник вместе с женой Пинни приехал на "Открытие Арену", чтобы познакомиться с клубным музеем "Спартака", который открылся в этом году. На канале красно-белых в Youtube размещено видео о посещении итальянским специалистом музея "Спартака".