04:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каррера посетил музей "Спартака"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" осмотрел экспозицию Зала славы красно-белых, информирует официальный сайт клуба. Наставник вместе с женой Пинни приехал на "Открытие Арену", чтобы познакомиться с клубным музеем "Спартака", который открылся в этом году. На канале красно-белых в Youtube размещено видео о посещении итальянским специалистом музея "Спартака".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Вы ещё пожалуйста в пятый раз эту новость напишите, а то я с первого раза не понял.

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