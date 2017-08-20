Каррера понимает, что сейчас не дает болельщикам "Спартака" того, чего они ждут

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что ощущает поддержку со стороны поклонников команды. И при этом пообещал сделать все, чтобы принести им удовлетворение результатом.

– Я ощущаю поддержку со стороны болельщиков, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – К сожалению, в последнее время я не смог дать им то, чего они ждут. Но я могу пообещать, что буду выкладываться и делать все, чтобы вновь привести "Спартак" к успеху. Это наша обязанность перед клубом и, в первую очередь, перед болельщиками.

Всякий раз, когда мы пытаемся разобраться в ситуации, я много общаюсь с игроками. Нас поддерживает клуб, и мы все вместе пытаемся найти выход из ситуации, в которую попадают все, в том числе и "Ювентус", и Раньери в "Лестере". Этого не должно было произойти, но, к сожалению, это случилось. Не нужно сдаваться, необходимо постараться восстановить те механизмы, которые были эффективны в прошлом сезоне.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры