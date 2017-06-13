Каррера получил призы от РФПЛ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера получил награду от РФПЛ. Итальянец был признан РФС лучшим тренером сезона, и планировалось, что 22 мая на торжественном вечере ему будет вручен приз. Однако специалист не появился на мероприятии.

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, присутствовавший на вечере, забрал приз вместо Карреры. Сам итальянец в интервью "СЭ" заявил, что о вручении приза узнал через Инстаграм, на вечер приглашен он не был.

Свою награду наставник красно-белых в итоге получил только в июне.

Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ //

Сергей Прядкин: "В списке приглашенных на вечер Каррера шел под номером один" //

Федун не комментирует неприглашение Карреры на гала-вечер РФПЛ //

Родионов - о неприглашении Карреры на гала-вечер РФПЛ: "Никаких комментариев. Абсолютно"