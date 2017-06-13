Каррера получил призы от РФПЛ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера получил награду от РФПЛ. Итальянец был признан РФС лучшим тренером сезона, и планировалось, что 22 мая на торжественном вечере ему будет вручен приз. Однако специалист не появился на мероприятии.
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, присутствовавший на вечере, забрал приз вместо Карреры. Сам итальянец в интервью "СЭ" заявил, что о вручении приза узнал через Инстаграм, на вечер приглашен он не был.
Свою награду наставник красно-белых в итоге получил только в июне.
Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ //
Сергей Прядкин: "В списке приглашенных на вечер Каррера шел под номером один" //
Федун не комментирует неприглашение Карреры на гала-вечер РФПЛ //
Родионов - о неприглашении Карреры на гала-вечер РФПЛ: "Никаких комментариев. Абсолютно"
детлеф
Долго празднуют.Не к добру это.
20:44
Невероятный
Каррера - настоящий герой сезона. Сейчас у него лучшее время в карьере, все его любят и дарят ему призы. Но что будет в следующем году? Лестер в Англии, например, так долго праздновал свое чемпионство, что едва не вылетел из АПЛ, а Раньери и вовсе уволили. Надеюсь, что Спартак и Карреру не постигнет та же участь.
20:28
Jean4
Ну и фото, Каррера после отпуска выглядит как настоящий... зенитовец с бодуна. =)
20:12