Каррера поблагодарил Кафельникова за прекрасный вечер

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил известного болельщика команды Евгения Кафельникова за совместное времяпрепровождение.

- Спасибо за прекрасный вечер, - написал Каррера в Инстаграме, добавив эмодзи большой палец вверх, российский флаг, красный и белый шары.

В среду, 17 октября, Каррера и Кафельников посетили игру второго круга "ВТБ Кубка Кремля" между француженкой Ализе Корне и россиянкой Дарьей Касаткиной (6:3, 5:7, 4:6). Турнир проходит в Москве в СК "Олимпийский".