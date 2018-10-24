Каррера ответил на вопрос, рассчитался ли с ним "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москвев очередной раз признался в любви к России и ее столице. Сделал он это в ответ на вопрос, улажены ли все формальности после его увольнения.

– Руководство "Спартака" с вами рассчиталось? - вопрос итальянцу.

– Да, я расторг контракт. Завтра я могу тренировать новую команду, я свободен. И если кто-то что-то предложит, пожалуйста. Уезжаю сейчас из России в Бергамо, но не прощаюсь с вашей страной. Мне было хорошо в России. Разве что еды немного не хватало. Сами понимаете, итальянская еда нравится больше. Всем советую приехать в Москву! Россия – великая страна. Москва – прекрасный город. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 (первое золото в лиге с 2001 года) и Суперкубок России-2017.

Прощальная пресс-конференция Массимо Карреры. Live!