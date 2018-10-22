Каррера ответил на пост Джано: "И тебе спасибо! Удачи!"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил полузащитника красно-белых Джано Ананидзе за слова поддержки, размещенные в Инстаграме футболиста. Сегодня красно-белые объявили об отставке итальянского специалиста.

– И тебе спасибо! Удачи!, - написал Каррера в Инстаграме под записью Джано.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

"Еще увидимся..." Игроки "Спартака" благодарят Карреру