Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей

Сегодня состоялось заседание КДК РФС. По итогам матча 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Томью" московский клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

За неучастие во флеш-интервью главный тренер красно-белых Массимо Каррера оштрафован на 50 тысяч, столько же за неучастие в пресс-конференции. Никаких объяснений "Спартак" не предоставил.

Напомним, Каррера не явился на флеш-интервью сразу после игры, а следом не пришел на пресс-конференцию. Красно-белые так и не назвали официальных причин поступка итальянского наставника, и сам он всячески уходил от ответа, пообещав в интервью "СЭ", что такого больше не повторится. В частности, специалист объяснил свой поступок так: "Я был очень голоден и торопился смотреть туринское дерби". (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)