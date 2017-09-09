Каррера объяснил, зачем ударил бутылку

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) признался, что был зол и поэтому ударил ногой бутылку в одном из эпизодов. По словам специалиста, ему нужно было выплеснуть эмоции.

- А зачем вы ударили по бутылке во время игры?

- Я был зол и хотел выплеснуть эмоции. Не мог дать пинок под зад кому-то еще, поэтому пришлось бить бутылку! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"​ // Луиз Адриану не пожал руку Каррере. Что это было?