Каррера объяснил появление Кутепова и Петковича в стартовом составе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 11-го тура РПЛ против "Арсенала" заявил, что принял решение дать возможность отдохнуть игрокам, которые выступали за сборные во время паузы.

- Во время перерыва мы работали над нашими футбольными идеями и ошибками, которые допускали раньше, - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер". - Кутепов и Петкович? Мы решили дать возможность отдохнуть некоторым игрокам, которые проводили матчи за свои сборные. У нас впереди много игр - будут играть и другие ребята. Адриану? Он будет действовать ближе к флангу.

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