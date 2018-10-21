16:26 | Футбол — РПЛ

Каррера объяснил появление Кутепова и Петковича в стартовом составе

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера перед матчем 11-го тура РПЛ против "Арсенала" заявил, что принял решение дать возможность отдохнуть игрокам, которые выступали за сборные во время паузы.

- Во время перерыва мы работали над нашими футбольными идеями и ошибками, которые допускали раньше, - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер". - Кутепов и Петкович? Мы решили дать возможность отдохнуть некоторым игрокам, которые проводили матчи за свои сборные. У нас впереди много игр - будут играть и другие ребята. Адриану? Он будет действовать ближе к флангу. 

Спартак - Арсенал Т

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