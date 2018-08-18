Каррера - о переходе на схему 4-3-3: "С 4-2-3-1 "Спартак" пропускал очень много контратак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что выпустил полузащитника Артема Тимофеева в игре 4-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0) для усиления центра поля.

- Что позитивного можно выделить при такой игре?

- Результат. Это самое главное в футболе. И естественно тот факт, что команда старалась до последнего. Мы сыграли далеко не лучший матч, но увозим победу. Мы играли против хорошей команды с хорошими игроками. Считаю "Краснодар" одним из кандитатов на чемпионство. Мы сегодня делали много ошибок в передачах.

Когда начали делать именно то, что отрабатывали на тренировках, осложнили жизнь сопернику. К сожалению, все 90 минут играть на высоком уровне мы не смогли. Думаю, это последствия матча с ПАОК, где мы играли в меньшинстве. Но все ребята выложились на поле. Порой побеждаешь, порой проигрываешь – но я все равно доволен самоотдачей игроков. Но игрой, конечно же, недоволен.

- Зачем выпустили на поле Тимофеева? Вас устраивала ничья?

- Нет, мы никогда не радуемся ничьей. Воспроизводим на поле то, что отрабатываем на тренировках. Выпустил Тимофеева, чтобы усилить центр поля. К тому же, у Фернанду была желтая карточка.

- Почему перестроили схему и игру "Спартака" в этом сезоне на 4-3-3? В прошлом году команда играла 4-2-3-1.

- С 4-2-3-1 мы пропускали очень много контратак в прошлом году, поэтому приняли такое решение. Мы работаем над этой схемой. Нужно улучшить движения и взаимодействие. Это нелегко, но мы будем работать