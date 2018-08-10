Каррера - о переходе Еременко: "Добро пожаловать в красно-белую семью"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поприветствовал полузащитника Романа Еременко, который сегодня подписал контракт с красно-белыми. Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор клуба Сергей Родионов и Каррера вручили новичку команды игровую майку "Спартака". Еременко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.
– Добро пожаловать в красно-белую семью! – сказал Массимо Каррера после вручения футболки.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера: "Добро пожаловать в спартаковскую семью, Роман!"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 августа 2018 г.
Официально! Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Романом Ерёменко. 🔴⚪️
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-08-10-massimo_karrera_dobro_pozhalovat_v_spartakovskuyu_semyu_roman/