Каррера - о переходе Еременко: "Добро пожаловать в красно-белую семью"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поприветствовал полузащитника Романа Еременко, который сегодня подписал контракт с красно-белыми. Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор клуба Сергей Родионов и Каррера вручили новичку команды игровую майку "Спартака". Еременко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

– Добро пожаловать в красно-белую семью! – сказал Массимо Каррера после вручения футболки.