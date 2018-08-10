16:19 | Футбол — РПЛ

Каррера - о переходе Еременко: "Добро пожаловать в красно-белую семью"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поприветствовал полузащитника Романа Еременко, который сегодня подписал контракт с красно-белыми. Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор клуба Сергей Родионов и Каррера вручили новичку команды игровую майку "Спартака". Еременко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

– Добро пожаловать в красно-белую семью! – сказал Массимо Каррера после вручения футболки.

 

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http://spartak.com/news/2018-08-10-massimo_karrera_dobro_pozhalovat_v_spartakovskuyu_semyu_roman/

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