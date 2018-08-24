18:05 | Футбол — РПЛ

Каррера – о Парамонове: "Он навсегда останется легендой "Спартака"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера начал открытое для прессы занятие команды перед матчем с "Динамо" с таких слов: "Хочу начать тренировку с минуты молчания в память об Алексее Парамонова".

"Его больше нет с нами, но он навсегда останется легендой "Спартака", – добавил итальянец. (Ярослав СУСОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Олимпийский чемпион 1956 года, легенда московского "Спартака" скончался на 94-м году жизни. Парамонов будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище.

Скончался Алексей Парамонов //
"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова

1999 год. Алексей ПАРАМОНОВ.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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