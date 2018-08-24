Каррера – о Парамонове: "Он навсегда останется легендой "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера начал открытое для прессы занятие команды перед матчем с "Динамо" с таких слов: "Хочу начать тренировку с минуты молчания в память об Алексее Парамонова".

"Его больше нет с нами, но он навсегда останется легендой "Спартака", – добавил итальянец. (Ярослав СУСОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Олимпийский чемпион 1956 года, легенда московского "Спартака" скончался на 94-м году жизни. Парамонов будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище.

Скончался Алексей Парамонов //

"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова