Каррера – о матче с "Зенитом": "Спартак" сделает все, чтобы перезагрузить этот чемпионат"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда готова к матчу 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". По словам специалиста, красно-белые сделают все возможное, чтобы перезагрузить текущий розыгрыш российской премьер-лиги.
– Мы готовы к "Зениту". Соперник силен, но мы сделаем все, чтобы перезагрузить этот чемпионат, – сказал Каррера.
– Как со здоровьем у Глушакова?
– Капитан себя чувствует хорошо. Он не играл с первым минут с "Марибором", потому что получил ушиб в Краснодаре, мы решили его поберечь.
– Что по остальным травмированным?
– Ещенко все еще работает индивидуально, но завтра рассчитываем, что вернется в общую группу. Хотя вероятность того, что он выйдет с первых минут, минимальна. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
SP2
Ну если поступило указание перезагрузить - значит перезагрузят. Вон и судья специальный... для перезагрузки. Не поставил пенальти в польщу соперника Спартака, потом не поставил пенальти в пользу Зенита, все признали что это были ошибки и после этого его назначают на игру Спартак - Зенит!!!! Где ещё такое возможно???
15:20