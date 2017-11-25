Каррера – о матче с "Зенитом": "Спартак" сделает все, чтобы перезагрузить этот чемпионат"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда готова к матчу 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". По словам специалиста, красно-белые сделают все возможное, чтобы перезагрузить текущий розыгрыш российской премьер-лиги.

– Мы готовы к "Зениту". Соперник силен, но мы сделаем все, чтобы перезагрузить этот чемпионат, – сказал Каррера.

– Как со здоровьем у Глушакова?

– Капитан себя чувствует хорошо. Он не играл с первым минут с "Марибором", потому что получил ушиб в Краснодаре, мы решили его поберечь.

– Что по остальным травмированным?

– Ещенко все еще работает индивидуально, но завтра рассчитываем, что вернется в общую группу. Хотя вероятность того, что он выйдет с первых минут, минимальна. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.