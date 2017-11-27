Каррера - о файер-шоу фанатов: "Поддержка должна быть именно такой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) отметил, что замена Александра Самедова на Романа Зобнина связана с тем, что Самедов не готов играть все 90 минут. Кроме того, он вспомнил игру в Лиге чемпионов против "Марибора" (1:1).

– Селихов в одном эпизоде жаловался на дымовую завесу...

– Поддержка должна быть именно такой. Я рад за наших болельщиков, они прекрасно нам помогали, как и всегда.

– После неудачной концовки матча с "Марибором" сегодняшние последние минуты были особенно важны? Можно ли сказать, что были сделаны правильные выводы?

– Да, концовка с "Марибором" еще раз научила нас, что матчи заканчиваются только с финальным свистком.

– В перерыве вы заменили Самедова на Зобнина. С чем она связана – с желтой карточкой или готовностью Александра?

– Не из-за предупреждения. Мне нужен был игрок, который выполняет большой объем работы. Плюс Самедов не был готов на 90 минут, потому что давно не играл. (Михаил ГОНЧАРОВ)