21:12 | Футбол — РПЛ

Каррера не знает, зачем приехал Терри

Обсудить
2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после игры 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) сказал, что не знает, зачем на встречу приехал англичанин Джон Терри. (Дмитрий Зеленов)

Ранее бывший защитник "Челси" рассказал, зачем прилетел в Москву на игру красно-белых с ростовчанами. По его словам, ему интересно посмотреть на "Спартак" со стороны.

В сентябре Терри мог подписать контракт со "Спартаком". В последний момент он отказался от предложения. Англичанин заявил, что принял такое решение после разговора с семьей.

По информации Mirror, Терри уже возглавил молодежную команду "Челси" (U-23).

"Будущий главный тренер!" Болельщики "Спартака" обсуждают появление Терри на матче с "Ростовом"

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...