Каррера не знает, зачем приехал Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после игры 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) сказал, что не знает, зачем на встречу приехал англичанин Джон Терри. (Дмитрий Зеленов)

Ранее бывший защитник "Челси" рассказал, зачем прилетел в Москву на игру красно-белых с ростовчанами. По его словам, ему интересно посмотреть на "Спартак" со стороны.

В сентябре Терри мог подписать контракт со "Спартаком". В последний момент он отказался от предложения. Англичанин заявил, что принял такое решение после разговора с семьей.

По информации Mirror, Терри уже возглавил молодежную команду "Челси" (U-23).

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