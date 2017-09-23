Каррера не пришел на флеш-интервью после матча с "Анжи"?

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России не появился на флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" во время прямого эфира. Напомним, что красно-белые в четвертый раз за последние шесть игр сыграли вничью.
Отметим, что перед этим в эфире выступил наставник махачкалинского клуба Вадим Скрипченко. Не исключено, Каррера в это время отправился в раздевалку, после чего "Наш футбол" завершил трансляцию с "Открытие Арены".
Следующий матч "Спартак" проведет против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Встреча состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.
Вадим Скрипченко: "Это потеря очков. "Анжи" был сильнее "Спартака" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов //
Мешков правильно не назначил второй пенальти в пользу "Спартака" //
Вадим Скрипченко: "Пенальти был высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее"
Slim Taller
Вся Италия пристально следит за успехами этого великого тренера,а он на интервью не ходит.Ещё пару раз не придёт, и Ювентус может отказаться от его услуг.
21:36
Алексей Д.
Ну вообще-то флэш-интервью с ним было. Но какая уже разница, главное написать. Следующей будет, наверное, "бомба" из раздевалки?
21:35
kaduly
На месте карьеры,пошёл бы собирать чемоданы ,бросил бы эту Матильду и послал бы всех подальше
21:30
футбол>2018
Пошел собирать чемоданы...........А то после Ливера выгонят!!!!
21:29
Циничный
BeeBop Да он в Домодедово поехал...Рейс на Рим через три часа... 21:16 +++ Тоже об этом подумалось. :))
21:28
George81
Каррера пора уже что то менять...проигранные концовки вторых таймов и эпидемия травм это тенденция..
21:25
shpasic
только чтобы потом обид не было, что спартаковцы с прессой не общаются.
21:22
Protein
Решил, что лучше ничего не говорить. И правильно сделал, ведь скоро уже паковать чемоданы.
21:17
BeeBop
Да он в Домодедово поехал...Рейс на Рим через три часа...
21:16
Jean4
Пора домой.
21:13
П_о_в_а_р
Спросите у игроков.
21:12