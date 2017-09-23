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21:07 | Футбол — РФПЛ

Каррера не пришел на флеш-интервью после матча с "Анжи"?

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России не появился на флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" во время прямого эфира. Напомним, что красно-белые в четвертый раз за последние шесть игр сыграли вничью.

Отметим, что перед этим в эфире выступил наставник махачкалинского клуба Вадим Скрипченко. Не исключено, Каррера в это время отправился в раздевалку, после чего "Наш футбол" завершил трансляцию с "Открытие Арены".

Следующий матч "Спартак" проведет против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Встреча состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. 

Вадим Скрипченко: "Это потеря очков. "Анжи" был сильнее "Спартака" //
"Спартак" - "Анжи". Видео голов //
Мешков правильно не назначил второй пенальти в пользу "Спартака" //
Вадим Скрипченко: "Пенальти был высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Slim Taller

Вся Италия пристально следит за успехами этого великого тренера,а он на интервью не ходит.Ещё пару раз не придёт, и Ювентус может отказаться от его услуг.

21:36

Алексей Д.

Ну вообще-то флэш-интервью с ним было. Но какая уже разница, главное написать. Следующей будет, наверное, "бомба" из раздевалки?

21:35

kaduly

На месте карьеры,пошёл бы собирать чемоданы ,бросил бы эту Матильду и послал бы всех подальше

21:30

футбол>2018

Пошел собирать чемоданы...........А то после Ливера выгонят!!!!

21:29

Циничный

BeeBop Да он в Домодедово поехал...Рейс на Рим через три часа... 21:16 +++ Тоже об этом подумалось. :))

21:28

George81

Каррера пора уже что то менять...проигранные концовки вторых таймов и эпидемия травм это тенденция..

21:25

shpasic

только чтобы потом обид не было, что спартаковцы с прессой не общаются.

21:22

Protein

Решил, что лучше ничего не говорить. И правильно сделал, ведь скоро уже паковать чемоданы.

21:17

BeeBop

Да он в Домодедово поехал...Рейс на Рим через три часа...

21:16

Jean4

Пора домой.

21:13

П_о_в_а_р

Спросите у игроков.

21:12