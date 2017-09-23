Каррера не пришел на флеш-интервью после матча с "Анжи"?

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России не появился на флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" во время прямого эфира. Напомним, что красно-белые в четвертый раз за последние шесть игр сыграли вничью.

Отметим, что перед этим в эфире выступил наставник махачкалинского клуба Вадим Скрипченко. Не исключено, Каррера в это время отправился в раздевалку, после чего "Наш футбол" завершил трансляцию с "Открытие Арены".

Следующий матч "Спартак" проведет против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Встреча состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.

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"Спартак" - "Анжи". Видео голов //

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