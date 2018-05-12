Каррера назвал слухами интерес "Спартака" к Ташаеву

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Динамо" отметил, что бело-голубые хорошо действуют на контратаках.
– Если не ошибаюсь, с 2008 года "Спартак" дважды подряд не выходил в группу Лиги чемпионов, – сказал Каррера. – А что касается "Динамо", команда играет в хороший футбол, там техничные футболисты, которые хорошо действуют на контратаках. Нам нужен баланс между обороной и атакой.
– Появилась информация об интересе к Ташаеву (полузащитнику "Динамо". - Прим. "СЭ")?
– Это слухи. Все будем обсуждать по окончанию чемпионата. Сейчас думаю о тех, кто есть.
– Существует практика предлагать тренеру новый контракт до решения задачи. Ждали такого шага от руководства?
– Нет. Не ждал. У меня еще год контракта. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч "Спартак" – "Динамо" пройдет в воскресенье, 13 мая, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Millwall82
Ташаев вместо Шатова приходит, обломитесь КБ, Шатов по договору с Краснодаром будет продан за 8 млн евро, Ташаев будет куплен Зенитом за 5-6 млн евро.
17:43