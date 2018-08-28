17:12 | Футбол — РПЛ

Каррера назвал самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера признался, что самым приятным воспоминанием, связанным с красно-белыми, для него является чемпионство. Московский клуб под руководством итальянского специалиста выиграл премьер-лигу в сезоне-2016/2017. 

- Самое приятное воспоминание? Когда мы выиграли чемпионат, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Он принял команду после отставки Дмитрия Аленичева.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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