Каррера назвал самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что самым приятным воспоминанием, связанным с красно-белыми, для него является чемпионство. Московский клуб под руководством итальянского специалиста выиграл премьер-лигу в сезоне-2016/2017.
- Самое приятное воспоминание? Когда мы выиграли чемпионат, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе.
🔴⚪️🔝 "Топ-10. О себе". Массимо Каррера– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 августа 2018 г.
Игроки и тренеры #Спартак’а расскажут вам о своих интересах и предпочтениях в новой рубрике "Топ-10. О себе".
😉 Открывает ее главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Какие из его ответов войдут в вашу "десятку"? 😎 pic.twitter.com/hd7LfnZ3Oh
Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Он принял команду после отставки Дмитрия Аленичева.