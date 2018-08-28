Каррера назвал самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что самым приятным воспоминанием, связанным с красно-белыми, для него является чемпионство. Московский клуб под руководством итальянского специалиста выиграл премьер-лигу в сезоне-2016/2017.

- Самое приятное воспоминание? Когда мы выиграли чемпионат, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе.