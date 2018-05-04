Каррера назвал мечтой работу главным тренером в "Ювентусе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокоментировал слухи об интересе со стороны "Ювентуса". По данным итальянских СМИ, туринцы готовы пригласить Карреру, если Массимилиано Аллегри покинет команду.

- Мне приятны такие слухи, - сказал Каррера. - Это мечта, ведь я с детства болею за "Юве", играл там. Хотя я уже работал там в штабе Антонио Конте. Плюс в данный момент я думаю только о "Спартаке". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Live с тренировки "Спартака" в Фейсбуке "СЭ"! //

Все о чемпионате России по футболу