17:28 | Футбол — РПЛ

Каррера назвал людей, которыми восхищается


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что восхищается своими родителями.

- Человек, которым я восхищаюсь? Своими родителями - они многому меня научили, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе. Что делает меня счастливым? Сама жизнь.

54-летний итальянец также рассказал, что больше всего ненавидит.

- Ненавижу фальш в людях, - сказал Каррера.

 

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок. 

Все о чемпионате России - здесь 

 

Опрос

"Зенит" - "Спартак": какая команда финиширует выше в чемпионате-2018/19?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ