Каррера назвал людей, которыми восхищается

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что восхищается своими родителями.

- Человек, которым я восхищаюсь? Своими родителями - они многому меня научили, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе. Что делает меня счастливым? Сама жизнь.

54-летний итальянец также рассказал, что больше всего ненавидит.

- Ненавижу фальш в людях, - сказал Каррера.

🔴⚪️🔝 "Топ-10. О себе". Массимо Каррера



Игроки и тренеры #Спартак’а расскажут вам о своих интересах и предпочтениях в новой рубрике "Топ-10. О себе".



😉 Открывает ее главный тренер красно-белых Массимо Каррера.



Какие из его ответов войдут в вашу "десятку"? 😎 pic.twitter.com/hd7LfnZ3Oh – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 августа 2018 г.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

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