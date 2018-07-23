Каррера назвал цели "Спартака" на сезон

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что целью московского клуба является победа в чемпионате России. 54-летний итальянец также добавил, что красно-белым необходимо выйти в групповой этап Лиги чемпионов и продвинуться как можно дальше в Кубке России.
- Выход в групповой этап Лиги чемпионов и победа в чемпионате - наши цели на сезон, - цитирует Карреру "Российская газета". - Плюс нам бы хотелось как можно дальше пройти в Кубке России. Желательно выиграть и его. К достижению этих целей мы и будем стремиться.
Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.
Опрос
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/07/23/massimo-karrera-nikogda-ne-zadumyvalsia-ob-uhode-iz-spartaka.html