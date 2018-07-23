Каррера назвал цели "Спартака" на сезон

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что целью московского клуба является победа в чемпионате России. 54-летний итальянец также добавил, что красно-белым необходимо выйти в групповой этап Лиги чемпионов и продвинуться как можно дальше в Кубке России.

- Выход в групповой этап Лиги чемпионов и победа в чемпионате - наши цели на сезон, - цитирует Карреру "Российская газета". - Плюс нам бы хотелось как можно дальше пройти в Кубке России. Желательно выиграть и его. К достижению этих целей мы и будем стремиться.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

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