Каррера, Измайлов и Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре с "Харлемом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов а также гендиректор Сергей Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре красно-белых в 1/16 финала Кубка УЕФА против "Харлема", который расположен на территории СК " Лужники". Участниками акции памяти также стали воспитанники школы красно-белых и болельщики команды.

20 октября 1982 года в концовке игры на арене возникла давка, в результате которой погибли 66 человек. Еще 61 пострадал. (Андрей Михайлов)

Завтра, 21 октября, красно-белые в рамках 11-го тура чемпионата России дома примут тульский "Арсенал". Начало игры – 16.30 по московскому времени.