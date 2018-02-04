Каррера из-за нехватки игроков принял участие в двусторонке "Спартака". Его команда проиграла

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был вынужден принять участие в занятии команды на сборе в Марбелье в качестве защитника, сообщает официальный сайт клуба. Итальянский специалист принял такое решение в связи с тем, что футболисты, участвовавшие в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, ограничились интенсивной разминкой, а затем отправилась отдыхать.

Отметим, что "белые", за которых сыграл Каррера", потерпели минимальное поражение от "красных".