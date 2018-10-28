Каррера и Старков - на одном фото. Как вам такое?

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в Юрмале сфотографировался с Александром Старковым, который возглавлял красно-белых с 2004 по 2006 год. 54-летний итальянец сегодня присутствовал на матче чемпионата Латвии между "Спартаком" из Юрмалы и РФШ. Кадр опубликовал известный болельщик красно-белых Олег Семенов.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября. Под руководством итальянца красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17 и выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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